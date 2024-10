Quotidiano.net - Felder: dagli Usa al Niccolini, l’artista che regala biglietti

(Di martedì 22 ottobre 2024) La storia di un uomo dalle mille energie e risorse: Hershey, 56 anni, nato in Canada, metà ungherese e metà polacco, ha scelto Firenze come casa sua, per restituirle ciò che in molti si portano via. Un esempio concreto:è diventato direttore artistico del Teatro, il più antico di Firenze, e ha portato sul palco l’amico Jeff Goldblum, il noto attore, grande appassionato di jazz. Hato ai fiorentini idel suo ultimo spettacolo.