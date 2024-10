Federico Asta, chi era il pasticciere dei Vip morto in un incidente (Di martedì 22 ottobre 2024) Da Fiorello a Cristian De Sica, da Gigi D’Alessio a Checco Zalone. Questi e tanti altri personaggi famosi hanno conosciuto le torte e i dolci di Federico Asta, scomparso prematuramente, a soli 34 anni. Il pasticcere di Bologna è morto in un incidente stradale. La sua pagina Facebook è piena di foto postate da lui con accanto personaggi famosi del mondo del cinema, sport e musica. Il suo ultimo gesto di solidarietà è stato in occasione delle alluvioni in Emilia Romagna. Federico voleva regalare bomboloni e pizze ai volontari del fango arrivati a Bologna. Tg24.sky.it - Federico Asta, chi era il pasticciere dei Vip morto in un incidente Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da Fiorello a Cristian De Sica, da Gigi D’Alessio a Checco Zalone. Questi e tanti altri personaggi famosi hanno conosciuto le torte e i dolci di, scomparso prematuramente, a soli 34 anni. Il pasticcere di Bologna èin unstradale. La sua pagina Facebook è piena di foto postate da lui con accanto personaggi famosi del mondo del cinema, sport e musica. Il suo ultimo gesto di solidarietà è stato in occasione delle alluvioni in Emilia Romagna.voleva regalare bomboloni e pizze ai volontari del fango arrivati a Bologna.

