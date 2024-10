Ilgiorno.it - Decreto Salva-Milano, Salvini contro i pm: “In migliaia con le case sequestrate”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)– “L’obiettivo è tutelare la casa dei milanesi. Quindi, con tutto il rispetto per le inchieste della magistratura, non possono essercidi famiglie milanesi che hanno pagato per un appartamento, che aspettano un appartamento o che, addirittura, sono già all’interno di un appartamento sotto sequestro”. Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, motiva così la necessità e l’urgenza delcon il quale il Governo punta a rimuovere le ambiguità alle quali si presta attualmente l’interpretazione di alcune norme edilizie e urbanistiche sulle altezze e i volumi delle costruzioni realizzate, in particolare, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione o di rigenerazione.