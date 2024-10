Criscitiello: “Scudetto? Se l’Inter si rilassa, il Napoli ne può approfittare” (Di martedì 22 ottobre 2024) TvPlay – Criscitiello: “Prima gli arbitri erano scarsi, ora sono proprio incapaci! Scudetto? Se l’Inter si rilassa, il Napoli ne può approfittare” Il direttore di Spoirtitalia, L'articolo Criscitiello: “Scudetto? Se l’Inter si rilassa, il Napoli ne può approfittare” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Criscitiello: “Scudetto? Se l’Inter si rilassa, il Napoli ne può approfittare” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 22 ottobre 2024) TvPlay –: “Prima gli arbitri erano scarsi, ora sono proprio incapaci!? Sesi, ilne può” Il direttore di Spoirtitalia, L'articolo: “? Sesi, ilne può” proviene da ForzAzzurri.net.

Criscitiello : «Se l’Inter non lotta per lo Scudetto è fallimento!» - Michele Criscitiello non accetterebbe un’ipotesi: «L’Inter non può ritenersi fuori dalla lotta Scudetto nonostante il Napoli e la Juventus. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . L’Inter è seconda in classifica in Serie A ed è ad appena due punti dal Napoli capolista. IPOTESI – La capolista dista solo due punti e la squadra di Simone Inzaghi è nel pieno della corsa al primo posto. (Inter-news.it)

Sportitalia – Criscitiello : “Conte è consapevole che vincere a Napoli non sarà facile come alla Juve e all’Inter” - La narrativa del rispetto, della competizione e della volontà di vincere è centrale in questa analisi, rendendo evidente che l’attesa per i risultati è alta sia per i tifosi che per l’allenatore stesso. Questo riconoscimento è particolarmente significativo, poiché Conte ha dimostrato la sua capacità di vincere in contesti diversi e spesso complessi. (Terzotemponapoli.com)

Criscitiello : «L’Inter ha in testa un sogno - ma qualcosina toglierà!» - Quest’anno le motivazioni saranno importanti ma soprattutto, ad Appiano, si sono messi in testa realmente di voler arrivare fino in fondo alla Champions League e questo sogno, che ti piaccia o no, ti toglierà punti in campionato. Non abbiamo equilibrio e non abbiamo pazienza. Ci guadagna lo spettacolo. (Inter-news.it)