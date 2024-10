Ilgiorno.it - Corvetto, quartiere multietnico all’ombra del “Signurun de Milan“

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cucchi Vado a trovare Agnese Manni, della casa editrice Manni, appunto, che ha sede a San Cesario di Lecce, è attiva da quarant’anni giusti, e ha uno studio qui ao, zona. Oltre ai libri, con particolare attenzione alla poesia, pubblica la bella rivista cartacea “L’Immaginazione“. Ci incontriamo in piazza Bonomelli, una grande rotonda alberata, da cui parte la via Bessarione che incrocia via Oglio. "Qui - mi spiega - c’è l’attivissimo Arcie poi il mercatodel sabato che rispecchia le molte identità del". Proseguendo su via Bessarione, passiamo dal Samarkand, ristorante persiano che recupera contaminazioni più ampiamente orientali: "È uno dei miei posti preferiti - dice Agnese - perché chi ci lavora è di una gentilezza antica. Il proprietario è dell’Hazaristan, una terra nel cuore dell’Afghanistan.