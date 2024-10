Convocati Atalanta, Champions League: la decisione di Gasperini su Hien e Kolasinac (Di martedì 22 ottobre 2024) Convocati Atalanta, la lista dei calciatori stilata da Gasperini per la sfida di domani alle 18.45 contro il Champions League contro il Celtic Ecco la lista dei Convocati Atalanta per la sfida di domani in Champions League contro il Celtic. Per l’occasione Gasperini recupera Hien e Kolasinac, dopo le parole di ieri in conferenza stampa. Calcionews24.com - Convocati Atalanta, Champions League: la decisione di Gasperini su Hien e Kolasinac Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024), la lista dei calciatori stilata daper la sfida di domani alle 18.45 contro ilcontro il Celtic Ecco la lista deiper la sfida di domani incontro il Celtic. Per l’occasionerecupera, dopo le parole di ieri in conferenza stampa.

Brendan Rodgers e l’Atalanta : la preparazione del Celtic per il match di Champions League - Sottolineando il suo approccio aggressivo, che lo ha caratterizzato per oltre 25 anni di carriera, il tecnico ha confermato che non ha intenzione di cambiare il suo stile di gioco. Oltre alle abilità tecniche, Rodgers ha descritto Lookman come un professionista esemplare, che dopo ogni allenamento si impegnava ulteriormente per migliorare, praticando i tiri con entrambi i piedi. (Gaeta.it)

Champions League - domani tocca ad Atalanta ed Inter : i pronostici - I pronostici delle sfide Atalanta-Inter e Young Boys-Inter, valevoli per la terza giornata del girone di Champions League L'articolo Champions League, domani tocca ad Atalanta ed Inter: i pronostici proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Mario Pasalic : un viaggio tra record e sfide in Champions League con l’Atalanta - Pasalic sottolinea l’importanza di essere mentalmente preparati e di avere un approccio consapevole ad ogni incontro. Questi anni non hanno solo contribuito ai suoi successi, ma anche a trasformarlo in un elemento chiave per la squadra. “Giochiamo ogni tre giorni, è giusto che siano coinvolti tanti giocatori”, afferma, riconoscendo la forza del gruppo. (Gaeta.it)