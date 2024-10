Consiglio d’Europa sotto accusa: il Ministro Piantedosi difende le Forze di Polizia italiane (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto storico in cui le istituzioni internazionali giocano un ruolo fondamentale nella promozione dei diritti umani e della democrazia, le dichiarazioni del Consiglio d’Europa riguardo alle Forze di Polizia italiane hanno sollevato un acceso dibattito. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto con fermezza alle accuse di razzismo rivolte all’operato delle Forze dell’ordine, sottolineando il valore e l’impegno quotidiano degli agenti. Questo articolo analizza le recenti affermazioni del Consiglio d’Europa e la reazione dell’Italia, contestualizzando il dibattito sui diritti umani e la sicurezza pubblica. Gaeta.it - Consiglio d’Europa sotto accusa: il Ministro Piantedosi difende le Forze di Polizia italiane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un contesto storico in cui le istituzioni internazionali giocano un ruolo fondamentale nella promozione dei diritti umani e della democrazia, le dichiarazioni delriguardo alledihanno sollevato un acceso dibattito. Ildell’Interno, Matteo, ha risposto con fermezza alle accuse di razzismo rivolte all’operato delledell’ordine,lineando il valore e l’impegno quotidiano degli agenti. Questo articolo analizza le recenti affermazioni dele la reazione dell’Italia, contestualizzando il dibattito sui diritti umani e la sicurezza pubblica.

Il Consiglio d’Europa : “In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale”. Meloni : “I nostri agenti meritano rispetto - non ingiurie” - E ancora: “La capacità delle forze dell’ordine di affrontare la violenza motivata dall’odio è ridotta dalla sottostima e dalla mancanza di fiducia da parte delle persone appartenenti a gruppi di interesse per l’Ecri. Si dice che i bambini migranti siano più esposti al bullismo nelle scuole e abbandonino il sistema educativo prima dei bambini italiani. (Tpi.it)

Il consiglio d’Europa accusa l’Italia : “Politici e polizia razzisti verso i migranti” - Un attacco che scatena la reazione furiosa della premier Giorgia Meloni. L’Ecri, la commissione contro il razzismo e l’intolleranza del consiglio d’Europa, organizzazione internazionale non Ue con sede a Strasburgo punta il dito contro il nostro Paese. Meritano rispetto, non simili ingiurie”, questo il contenuto del post pubblicato dalla Meloni su X. (Thesocialpost.it)

Ce l’hanno pure con la polizia : per il Consiglio d’Europa è razzista. Meloni : “Gli agenti meritano rispetto” - “Se qualcuno pretende che si debbano chiudere gli occhi davanti a queste minacce e smettere di raccogliere informazioni vitali per la sicurezza del nostro Paese, abbia almeno il coraggio di dirlo chiaramente. Questo, sostiene l’Ecri, “ha effetti notevolmente negativi”, perché genera un senso di “umiliazione ed ingiustizia” per i gruppi coinvolti, provocando “stigmatizzazione e alienazione”. (Secoloditalia.it)