Consiglio d'Europa contro l'Italia: "Politici e forze dell'ordine razzisti", Mattarella: "Stupito, stima e vicinanza alla Polizia"

La replica di Giorgia Meloni: "Le nostre forze dell'ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie" L'ultimo rapporto sull'Italia dell'Ecri

Nel giorno in cui il Consiglio d'Europa accusa di prassi razziste le forze dell'ordine italiane, il Viminale presenta un ricorso in cassazione contro le ordinanze dei giudici sul caso Albania.

In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di...

La risposta della premier Giorgia Meloni: "Le nostre forze dell'ordine lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie"