Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, ad Ancona la svolta: "Un successo che ci dà fiducia"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una rondine non fa primavera, ma una bella vittoria come quella maturata sabato adpuò rappresentare un punto di partenza per la. Dallo stadio Del Conero, ecco tanti buoni spunti da mettere nel cassetto e tirar fuori domani in occasione del turno infrasettimanale contro il Castelfidardo. Il primo traguardo è aver mantenuto la porta inviolata: merito di tutto l’undici, mettiamoci anche un pizzico di fortuna, ma indubbiamente la prova dei due centrali Diop e Passalacqua ha fatto la differenza. "Non prendere gol dovrebbe essere la nostra base – dice Marco Passalacqua –. Poi, certo, è unche dàa tutto il gruppo, per come è arrivato e per la reazione avuta dopo la sconfitta con la Forsempronese".