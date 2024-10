Chieti: riaperti i termini per la concessione di impianti sportivi comunali (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Chieti, la giunta comunale ha deciso di riaprire i termini per la raccolta di manifestazioni di interesse per la concessione di due impianti sportivi dedicati alle bocce. Questa decisione è stata attuata nell’ottica di garantire maggiore partecipazione e trasparenza nel processo di gestione. Gli interessati potranno presentare le loro candidature entro le ore 12 di venerdì 8 novembre, con l’obiettivo di affidare rapidamente i due impianti, situati in via Colle dell’Ara e all’interno delle strutture “Piana vincolato”. Obiettivo della riapertura dei termini L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Manuel Pantalone, ha spiegato l’importanza di lasciare aperti i termini per le manifestazioni di interesse. Gaeta.it - Chieti: riaperti i termini per la concessione di impianti sportivi comunali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la giunta comunale ha deciso di riaprire iper la raccolta di manifestazioni di interesse per ladi duededicati alle bocce. Questa decisione è stata attuata nell’ottica di garantire maggiore partecipazione e trasparenza nel processo di gestione. Gli interessati potranno presentare le loro candidature entro le ore 12 di venerdì 8 novembre, con l’obiettivo di affidare rapidamente i due, situati in via Colle dell’Ara e all’interno delle strutture “Piana vincolato”. Obiettivo della riapertura deiL’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Manuel Pantalone, ha spiegato l’importanza di lasciare aperti iper le manifestazioni di interesse.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Imprese, la presidente del B7 Emma Marcegaglia da Pescara: "Cooperare per non lasciare indietro nessuno" - Ha parlato di responsabilitĂ delle imprese nel costruire "ponti inclusivi" per affrontare il difficile momento storico che attraversa il mondo tra guerre e shock geopolitici la Marcegaglia intervenuta ... (ilpescara.it)

ABBANDONO RIFIUTI: LINEA DURA DEL COMUNE DI CHIETI CON TELECAMERE E AGENTI IN BORGHESE - CHIETI – “Sarà linea dura contro chi conferisce rifiuti ... Questa cattiva abitudine danneggia la città non solo in termini estetici, ma anche economici e per tale ragione adotteremo provvedimenti ... (abruzzoweb.it)

Abbandono rifiuti, giro di vite dell’amministrazione: “Telecamere e agenti in borghese” - Chieti. “Sarà linea dura contro chi conferisce rifiuti senza rispettare orari e regole, bene ha fatto Formula Ambiente a fare ... (abruzzolive.it)