Champions League, la CLASSIFICA aggiornata: la situazione delle ITALIANE

La CLASSIFICA del girone unico di Champions League 2024/2025 dopo le ultime partite disputate Con la fine delle partite disputate alle 21.00, abbiamo un quadro più completo del girone unico di Champions League 2024/2025 che coinvolge le squadre ITALIANE.

L’Aston Villa consolida il primo posto : successo per 2-0 contro il Bologna in Champions League - Le dinamiche del gioco hanno iniziato a inclinarsi verso una lotta di centrocampo, con le due squadre che si sono affrontate in una serie di duelli. La partita si è conclusa con una vittoria netta per l’Aston Villa, che si conferma in vetta al girone con 9 punti. Il tiro, che ha trovato un varco sul secondo palo, ha sorpreso completamente Skorupski, dando così il vantaggio ai padroni di casa. (Gaeta.it)

Champions League - Juventus ko 1-0 con lo Stoccarda : decide Tourè nel recupero - La Juve invece rimane ferma a 6. La Vecchia Signora continua comunque a soffrire e nel finale incassa il gol di Tourè che regala i tre punti allo Stoccarda, che sale a quota 4. Nel finale Perin è ancora protagonista: Danilo, già ammonito, commette fallo in area su Rouault e viene espulso. La Juventus cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di ... (Lapresse.it)

Champions League - Bologna ancora ko : Aston Villa vince 2-0 - Seconda sconfitta in tre partite di Champions League per il Bologna, che cade 2-0 in casa dell’Aston Villa nel match valido per la terza giornata del girone. . Succede tutto nella ripresa: McGinn sblocca il risultato al 10?, Duran raddoppia al 19?. Gli inglesi restano a punteggio pieno e salgono a quota 9 punti, mentre gli emiliani rimangono fermi a uno. (Lapresse.it)