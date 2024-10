Champions League 2024/2025, l’Aston Villa di Emery sogna a punteggio pieno dopo tre giornate (Di martedì 22 ottobre 2024) La prima tornata di partite del terzo turno di Champions League 2024/2025 regala la favola dell’Aston Villa di Unai Emery. La vittoria ai danni del Bologna vale infatti il primo posto in classifica a punteggio pieno, con numeri davvero impressionanti: tre vittorie, sei gol fatti e zero gol subiti. Il tutto alla prima vera esperienza europea del club da oltre 40 anni, a eccezione di qualche sporadica apparizione nei playoff di Europa League. C’è sicuramente il marchio di Emery, tecnico che ha fatto delle sue vittorie europee il suo simbolo con le quattro campagne trionfali in Europa League. La nuova avventura in Premier League non sembra aver scalfito le abilità dello spagnolo, che riesce sempre a plasmare le sue squadre con solidità ed efficacia. E nel prossimo turno di Champions la trasferta in casa del Bruges regala ancora orizzonti rosei. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La prima tornata di partite del terzo turno diregala la favola deldi Unai. La vittoria ai danni del Bologna vale infatti il primo posto in classifica a, con numeri davvero impressionanti: tre vittorie, sei gol fatti e zero gol subiti. Il tutto alla prima vera esperienza europea del club da oltre 40 anni, a eccezione di qualche sporadica apparizione nei playoff di Europa. C’è sicuramente il marchio di, tecnico che ha fatto delle sue vittorie europee il suo simbolo con le quattro campagne trionfali in Europa. La nuova avventura in Premiernon sembra aver scalfito le abilità dello spagnolo, che riesce sempre a plasmare le sue squadre con solidità ed efficacia. E nel prossimo turno dila trasferta in casa del Bruges regala ancora orizzonti rosei.

Highlights e gol Sturm Graz-Sporting 0-2 - Champions League 2024/2025 (VIDEO) - Decisive le reti di Nuno Santos e Gyokeres per piegare la resistenza degli austriaci. CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: RISULTATI E CLASSIFICHE Highlights e gol Sturm Graz-Sporting, Champions League 2024/2025 (VIDEO) The post Highlights e gol Sturm Graz-Sporting 0-2, Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Highlights Girona-Slovan Bratislava 2-0 - Champions League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con highlights e gol di Girona-Slovan Bratislava 2-0, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Highlights Girona-Slovan Bratislava 2-0, Champions League 2024/2025 (VIDEO) The post Highlights Girona-Slovan Bratislava 2-0, Champions League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Champions League 2024/2025 - Real Madrid travolge Borussia in rimonta - vince l’Arsenal - . Le Merengues si rilanciano così e agganciano il gruppo di classifica a quota 6 punti. Non mancano gol e spettacolo nella prima serata del terzo turno di Champions League 2024/2025, con tante sfide che hanno regalato emozioni. I gialloneri avevano chiuso in vantaggio per 2-0 il primo tempo, con i Blancos di Ancelotti sotto pressione e chiamati a reagire. (Sportface.it)