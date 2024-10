Lanazione.it - C'era una volta a Poggetti Vecchi: le sfide ambientali dalla Preistoria ad oggi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - Resilienza. Dalle origini del mondo, è la parola chiave per comprendere le strategie vincenti adottate dall'umanità per affrontare i mutamenti climatici e i fenomeni atmosferici estremi.che la ricerca di nuovi modelli di sviluppo sostenibili è diventata una sfida esiziale per la sopravvivenza delle nostre comunità, è lecito chiedersi come i nostri antenati abbiano fronteggiato i cambiamentiin passato. Da questa domanda nasce la mostra diffusa tra il Museo Archeologico Nazionale e il Museo di Antropologia ed Etnologia: "170000 anni fa a. I Neanderthal e la sfida del clima" è il titolo del percorso inedito curato da Biancamaria Aranguren, Silvia Florindi, Daniele Federico Maras, Daniela Puzio e Anna Revedin con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio e Regione Toscana.