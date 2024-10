“Ce l’ha fatta pagare”. Ballando con le stelle, Mariotto interviene sulla non eliminazione di Sonia Bruganelli (Di martedì 22 ottobre 2024) Polemiche, polemiche e ancora polemiche. L’ultima puntata di Ballando con le stelle è destinata a lasciare strascichi pesanti. Non a tutti è andata giù la wild card concessa a Sonia Bruganelli grazie alle quale, dopo la sconfitta al ballottaggio con Alan Friedman, è riuscita a rimanere in gioco. Decisivo è stato l’intervento di Sara Di Vaira oggi commentatrice delle esibizioni insieme a Simone Di Pasquale. Intervento che è arrivato durante la pubblicità. >> “Dietro le quinte? Vi dico cosa fa”. Sonia Bruganelli, parla il volto di Ballando con le stelle E sul quale ora fa luce Rossella Erra, la tribuna del popolo. Il percorso di Sonia fin qui è stato caratterizzato da molti bassi e pochi alti, sebbene nell’ultima puntata è sembrata meno aggressiva e più conciliante nei confronti di Selvaggia Lucarelli, la giudice con la quale ha avuto gli scontri più forti. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Polemiche, polemiche e ancora polemiche. L’ultima puntata dicon leè destinata a lasciare strascichi pesanti. Non a tutti è andata giù la wild card concessa agrazie alle quale, dopo la sconfitta al ballottaggio con Alan Friedman, è riuscita a rimanere in gioco. Decisivo è stato l’intervento di Sara Di Vaira oggi commentatrice delle esibizioni insieme a Simone Di Pasquale. Intervento che è arrivato durante la pubblicità. >> “Dietro le quinte? Vi dico cosa fa”., parla il volto dicon leE sul quale ora fa luce Rossella Erra, la tribuna del popolo. Il percorso difin qui è stato caratterizzato da molti bassi e pochi alti, sebbene nell’ultima puntata è sembrata meno aggressiva e più conciliante nei confronti di Selvaggia Lucarelli, la giudice con la quale ha avuto gli scontri più forti.

