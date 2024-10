Ilnapolista.it - Cassano: «Non fate parlare De Laurentiis, una bomba le sue parole sul rinnovo di Kvara»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ieri sera il consueto appuntamento con il podcast Viva el Futbol condotto da Lele Adani, Antonioe Nicola Ventola. Parlando di Empoli-Napoli,ha espresso la sua opinione sulla prestazione degli azzurri riconoscendo il valore del lavoro di Conte. Ma c’è un rischio. Un passaggio anche sulledi Desuldi. «Partita da 0-0. Potenziali occasioni dell’Empoli, poi la qualità è quella. Il primo tempo non mi è piaciuta per nulla. Il secondo tempo è cambiata un po’ l’inerzia con qualche cambio. Con Lobotka migliora il gioco perché nel ragazzo c’è l’idea del gioco, migliora tutti e il gioco. Dimentichiamo quello che è stato con Spalletti, lo abbiamo già detto. Conte arriva all’obiettivo con questo. Lui prima della partita ha detto “occhio, c’è troppo entusiasmo, manteniamo i piedi per terra”. Poi dopo la partita l’ha detto.