Calcio, Prato Pistoiese il derby dei vandali. Danni ai bus, corse saltate (Di martedì 22 ottobre 2024) Pistoia, 22 ottobre 2024 – Si sa, quella tra Prato e Pistoiese è sempre una partita speciale, di quelle che scaldano i cuori e gli animi dentro e fuori dal campo. Se all'interno del rettangolo verde la Pistoiese è sembrata piuttosto fredda, emotivamente parlando date la mancanza di grinta e di cattiveria agonistica, fuori dallo stadio invece il clima prima del derby è stato decisamente caldo. Anzi, decisamente troppo caldo, perché quelli che dovevano essere momenti d'emozione per l'avvicinamento alla partita si sono trasformati in brutti episodi di cronaca. A finire nell'occhio del ciclone è stata una parte della tifoseria della Pistoiese, rea di aver danneggiato alcuni autobus durante il tragitto dalla stazione di Prato Centrale all'ingresso del settore ospiti, situato dal lato opposto del Lungobisenzio.

