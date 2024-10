Calcio: Champions. Magnin avverte "L'Inter è una squadra incredibile" (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dello Young Boys: "Speriamo in una brutta giornata dei nerazzurri" BERNA (SVIZZERA) - Una squadra storica nel suo paese, ma che sta vivendo un momento di grossa difficoltà: può essere sintetizzata così la stagione dello Young Boys, che dopo aver vinto sei degli ultimi sette campionati non Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Champions. Magnin avverte "L'Inter è una squadra incredibile" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tecnico dello Young Boys: "Speriamo in una brutta giornata dei nerazzurri" BERNA (SVIZZERA) - Unastorica nel suo paese, ma che sta vivendo un momento di grossa difficoltà: può essere sintetizzata così la stagione dello Young Boys, che dopo aver vinto sei degli ultimi sette campionati non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Young Boys - Magnin : “Inter squadra incredibile - leader in Europa” - . The post Young Boys, Magnin: “Inter squadra incredibile, leader in Europa” appeared first on SportFace. Così il tecnico dello Young Boys, Joel Magnin, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. È una squadra leader in Europa, ma noi saremo uniti e ci crederemo. (Sportface.it)

Young Boys-Inter - parla Athekame : «Loro grande squadra - ma vogliamo vincere» - In quella circostanza, i nerazzurri superarono la squadra serba con un netto 4-0, trovando la rete con maggiore concretezza rispetto a quanto manifestato in altre occasioni in questa stagione. LA SFIDA – Young Boys–Inter si disputerà nella giornata di mercoledì 23 ottobre alle ore 21: la formazione allenata da Simone Inzaghi è alla ricerca della seconda vittoria nel torneo dopo quello contro ... (Inter-news.it)

IN – Zielinski parte con la squadra per Young Boys-Inter : 4 assenti - Zielinski presente in Young Boys-Inter, mentre 4 resteranno ad Appiano Gentile LE ASSENZE – Diversamente rispetto al caso di Zielinski, gli altri 4 calciatori in dubbio per la sfida con lo Young Boys resteranno a Milano per provare ad essere al meglio in vista dello scontro diretto con la Juventus. (Inter-news.it)