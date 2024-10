Blade Runner 2049: Alcon fa causa a Elon Musk e Warner Bros per le immagini del film nell'evento Tesla (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli avvocati di Alcon Entertainment hanno deciso di procedere per vie legali dopo l'uso non autorizzato di immagini di Blade Runner 2049 durante l'evento Tesla trasmesso in streaming il 10 ottobre. Alcon Entertainment ha deciso di procedere per vie legali contro Elon Musk e Warner Bros Discovery per aver usato senza autorizzazione delle immagini di Blade Runner 2049. Al centro della questione c'è la presentazione di Cybercab trasmessa via streaming il 10 ottobre. La causa contro Tesla e Warner Bros I documenti legali presentati dagli avvocati dello studio sostengono che siano state infrante le regole sul copyright per rendere l'evento WBDI-Tesla più "attraente" agli occhi del pubblico globale, usando il brand Blade Runner 2049 per contribuire a vendere i modelli di Tesla. Alcon sostiene che era stato rifiutato l'uso di scene Movieplayer.it - Blade Runner 2049: Alcon fa causa a Elon Musk e Warner Bros per le immagini del film nell'evento Tesla Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli avvocati diEntertainment hanno deciso di procedere per vie legali dopo l'uso non autorizzato dididurante l'trasmesso in streaming il 10 ottobre.Entertainment ha deciso di procedere per vie legali controDiscovery per aver usato senza autorizzazione delledi. Al centro della questione c'è la presentazione di Cybercab trasmessa via streaming il 10 ottobre. LacontroI documenti legali presentati dagli avvocati dello studio sostengono che siano state infrante le regole sul copyright per rendere l'WBDI-più "attraente" agli occhi del pubblico globale, usando il brandper contribuire a vendere i modelli disostiene che era stato rifiutato l'uso di scene

