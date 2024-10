Gaeta.it - Avanzamenti sul progetto della ferrovia Roma-Pescara: vertici RFI a Roma con Chieti

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incontro significativo si è svolto presso la sedeRegione Abruzzo, dove idi Reteria Italiana hanno discusso con i rappresentanticittà diriguardo alla velocizzazione. Presenti per RFI l’ingegnere Andrea Borgia,direzione investimenti, e per la Regione Abruzzo il direttore generale Antonio Sorgi. La riunione ha avuto come obiettivo primario quello di affrontare ildi variante che mira a ridurre l’impatto ambientale e sociale dell’opera sul territorio teatino. L’importanzariunione La riunione è stata definita interlocutoria da Diego Ferrara, sindaco di, e Vincenzo Ginefra, consigliere delegato alle Ferrovie.