Gaeta.it - Aumento dei casi di Covid in Italia: le nuove informazioni sulla variante Xec e le preoccupazioni degli esperti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre il numero di contagi da-19 sta iniziando a risalire in, l'attenzione si concentranuovaconosciuta come Xec. Glidel settore sanitario stanno cercando di fornire chiarimenti su sintomi, diffusione e previsioni future. Focalizzandosi sulle dichiarazioni di virologi di spicco come Fabrizio Pregliasco e Roberto Burioni, si tracciano contorni sempre più nitidi di questa emergenza sanitaria. Sintomi dellaXec Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all'Università Statale di Milano, ha condiviso alcuni dettagli sui sintomi legati allaXec. Secondo Pregliasco, i sintomi variano notevolmente da persona a persona, il che rende complicata una diagnosi standardizzata.