Atp di Vienna Musetti e Darderi proseguono il torneo al secondo turno

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Volano aldell’Atp 500 disia Lorenzoche Luciano. Il primo ha vinto il derby azzurro con Lorenzo Sonego per due set a zero (6-3, 6-2) e giocherà la prossima partita con Gael Monfils. Mentre ilha vinto con Thiem, tennista di casa, per 7-6, 6-2. Affronterà adesso uno tra lo statunitense Draper e il giapponese Nishikori. Sono quattro allora gli Azzurri cheil. Anche Berrettini e Cobolli avanti. Foto Sposito – Fitp/internazionalibnlditalia.com ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.