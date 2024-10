Arsial e Regione Lazio portano le eccellenze del vino al Vinitaly Usa

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chicago, 22 ottobre 2024 –alla conquista del pubblico americano di.USA, in corso di svolgimento al Navy Pier di Chicago. L’evento, organizzato da Veronafiere in collaborazione con l’Italian American Chamber of Commerce Midwest e l’Italian Trade Agency (ITA), rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per illaziale, in uno dei mercati più strategici a livello globale. A.USA sono presenti oltre mille buyer internazionali, che sono stati coinvolti in masterclass e attività di networking. La presenza a.USA è un elemento chiave della strategia di internazionalizzazione messa in atto dalla. Una strategia innovativa, finalizzata alla promozione del “Modello”, come esempio virtuoso di qualità, tradizione e innovazione.