' Andrea Chénier' apre la stagione lirica del Teatro Verdi di Pisa

Grandioso e monumentale, drammaticamente sospeso tra amore e morte nella cruda cornice della Rivoluzione Francese che mostra il vero volto del giacobinismo, l'Andrea Chénier di Umberto Giordano è il titolo con cui il Teatro di Pisa inaugura venerdì 25 ottobre alle 20.30 (seconda recita domenica

Pisa - al Teatro Nuovo domenica alle 17 "Il mago di Oz" - Abbonamenti per tutta la stagione 65 euro adulti e 50 bambini/e. Durante il suo viaggio, infatti, incontrerà uno spaventapasseri senza cervello, un uomo di latta senza cuore e un leone fifone. Pisa, 18 ottobre 2024 - Domenica 20 ottobre alle 17 divertimento assicurato con la prima data in cartellone del teatro per bambini del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, In scena lo spettacolo ... (Lanazione.it)

Il Teatro Nuovo di Pisa in festa per presentare la nuova stagione - Da quest’anno il Teatro Nuovo di Pisa inaugura per i propri soci, convenzionati, partner, istituzioni e tutta la cittadinanza, una “Festa d’inizio stagione” per aprire le sue porte a tutta la città. . . . L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre nella. Una festa per celebrare la nuova stagione teatrale. (Pisatoday.it)

Con 'Il mago di Oz' inizia la nuova stagione per bambini al Teatro Nuovo di Pisa - Al Teatro Nuovo di Pisa la domenica è spettacolo! Il teatro per bambini per la nuova stagione 2024/25 'Rivoluzioni Teatrali' presenta ben 14 spettacoli in scena sempre la domenica alle ore 17 da ottobre fino ad aprile 2025. Il sipario si alza domenica 20 ottobre con 'Ozz'. Lo spettacolo è... (Pisatoday.it)