Gaeta.it - Aggressione a Trento: Lenny Santana, insegnante di zumba, colpito durante un intervento in negozio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha gettato nel caos la vita di, docente di, che è stato aggredito mentre svolgeva mansioni di promoter in unCisalfa a. L’evento, avvenuto domenica scorsa, ha richiesto l’dei soccorsi medici presso l’ospedale Santa Chiara, dove l’è stato trasportato a seguito dell’da parte di un individuo, padre di un bambino. L’: unche degenera L’episodio violento si è scatenato in seguito a undivolto a proteggere un bambino di circa dieci anni. Il piccolo stava saltando sugli attrezzi esposti nel, e l’ha ritenuto opportuno richiamarlo affinché tornasse dai genitori per evitare un infortunio.