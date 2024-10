Zonawrestling.net - WWE: Naomi condivide le prime immagini in anteprima del suo ruolo nel film “Queen Of The Ring”

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è tornata in WWE durante la Royal Rumble dello scorso gennaio e continua a essere una delle Superstar di punta della programmazione televisiva della WWE. È anche orgogliosa di coloro che hanno spianato la strada per lei nel mondo del wrestling e ha ora condiviso leindel suonel prossimoof The”. L’ex SmackDown Women’s Champion è stata principalmente coinvolta in una faida con Nia Jax e Tiffany Stratton mentre continua a sostenere la sua amica Bayley.ha senza dubbio guadagnato molti consensi dal suo ritorno e il suo carisma è semplicemente innegabile.onora le pioniere del Wrestling nelof theha usato Instagram perre un post riguardante il suo prossimo, “of the”, che uscirà il 25 ottobre.