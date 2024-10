WNBA 2024: New York Liberty piega all’overtime le Minnesota Lynx in gara-5 e si aggiudica il primo titolo della sua storia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le New York Liberty riscrivono la storia della WNBA vincendo il titolo per la prima volta nella loro storia! Decisiva la gara-5 contro le Minnesota Lynx al Barclays Center di Brooklyn, dove le newYorkesi hanno faticato fino all’overtime per piegare la resistenza delle avversarie prevalendo col punteggio di 67-62 (60-60 al termine dei tempi regolamentari). 17 punti di Jonquel Jones eletta MVP, con la doppia doppia di Breanna Stewart (13 punti e 15 rimbalzi) e 13 punti di Nyara Sabally – alle Lynx non bastano i 22 punti di Napheesa Collier ed i 21 di Kayla McBride per aggiudicarsi la vittoria nella sfida decisiva, con la nostra Cecilia Zandalasini rimasta a secco in quasi 6’ sul parquet. Avvio favorevole alle ospiti (0-6), con Jones e Sabally che avvicinano New York (10-12). Oasport.it - WNBA 2024: New York Liberty piega all’overtime le Minnesota Lynx in gara-5 e si aggiudica il primo titolo della sua storia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Newriscrivono lavincendo ilper la prima volta nella loro! Decisiva la-5 contro leal Barclays Center di Brooklyn, dove le newesi hanno faticato finoperre la resistenza delle avversarie prevalendo col punteggio di 67-62 (60-60 al termine dei tempi regolamentari). 17 punti di Jonquel Jones eletta MVP, con la doppia doppia di Breanna Stewart (13 punti e 15 rimbalzi) e 13 punti di Nyara Sabally – allenon bastano i 22 punti di Napheesa Collier ed i 21 di Kayla McBride perrsi la vittoria nella sfida decisiva, con la nostra Cecilia Zandalasini rimasta a secco in quasi 6’ sul parquet. Avvio favorevole alle ospiti (0-6), con Jones e Sabally che avvicinano New(10-12).

