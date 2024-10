VIDEO | Torrenti in piena e passerelle chiuse sulla Statale 114, i danni del maltempo (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ondata di maltempo che sta causando forti disagi in tutto il comprensorio preoccupa in particolare ad Alì Terme con il torrente in piena dopo le abbondanti piogge che stanno flagellando in queste ore Messina e provincia.Ad ostacoli la viabilità sulla Strada Statale 114 con passerella chiusa Messinatoday.it - VIDEO | Torrenti in piena e passerelle chiuse sulla Statale 114, i danni del maltempo Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ondata diche sta causando forti disagi in tutto il comprensorio preoccupa in particolare ad Alì Terme con il torrente indopo le abbondanti piogge che stanno flagellando in queste ore Messina e provincia.Ad ostacoli la viabilitàStrada114 con passerella chiusa

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - La media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri. Inoltre, sono fuoriusciti i torrenti Navile e Ravone. Ben 15 i corsi d’acqua che durante l’evento hanno superato la soglia di allarme. La circolazione sulla Ss 280, direzione Lamezia Terme, è interrotta all’altezza del Centro commerciale ‘Due Mari’. (Ilfaroonline.it)

Maltempo nel Mantovano - chiusi il ponte di Torre d’Oglio e la strada tra Gabbiana e Pilastro. Attesa la piena del Po - Sotto osservazione sono i fiumi Oglio, Po, Chiese e Secchia. A Curtatone, nella frazione di Buscoldo, un canale è esondato allagando i campi. . La Secchia, nella zona del basso Mantovano al confine con il Modenese, è in rapida crescita ricevendo acqua dall'Emilia, una delle zone più colpite dal maltempo. (Ilgiorno.it)

“È il suo corpo - è proprio lui”. Maltempo Italia - giovane travolto e ucciso dalla piena : aveva solo 20 anni - Alcuni testimoni hanno raccontato che solo uno dei due è riuscito a salvarsi. A quanto risulta il veicolo con i due a bordo è stato travolto da un’improvvisa onda di piena in via Caurinzano a Pianoro, Città Metropolitana di Bologna. In Sicilia si sono verificate frane e smottamenti, a Catania raccontano di strade come fiumi. (Caffeinamagazine.it)