Var e altre sciocchezze. In Serie A sono più interessanti gli errori arbitrali delle partite (Di lunedì 21 ottobre 2024) E così mentre il Piracy Shield, la piattaforma nazionale antipirateria, bloccava Google Drive perché c'era stata la segnalazione che lì c'era la trasmissione illegale di partite di calcio e altri eventi sportivi, nessuno ha avuto il coraggio di segnalare a qualche autorità la pochezza dello spettacolo offerto dalle cosiddette grandi. Napoli, Inter, Juventus e Milan hanno tutte vinto, tutte per 1-0 - o 0-1 a fare i pignoli - contro rispettivamente Empoli, Roma, Lazio e Udinese. Quattro partite, quattro gol, ventiquattro tiri in porta in totale, quattordici se si considerano solo quelli di azzurri, nerazzurri, bianconeri e rossoneri. Viene da capirli i tifosi che parlano, twittano, commentano solo le decisioni arbitrali: di altri spunti ce ne sono stati assai pochi. Gli arbitri sono i veri protagonisti della Serie A, soprattutto per mancanza di gioco. Ilfoglio.it - Var e altre sciocchezze. In Serie A sono più interessanti gli errori arbitrali delle partite Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) E così mentre il Piracy Shield, la piattaforma nazionale antipirateria, bloccava Google Drive perché c'era stata la segnalazione che lì c'era la trasmissione illegale didi calcio e altri eventi sportivi, nessuno ha avuto il coraggio di segnalare a qualche autorità la pochezza dello spettacolo offerto dalle cosiddette grandi. Napoli, Inter, Juventus e Milan hanno tutte vinto, tutte per 1-0 - o 0-1 a fare i pignoli - contro rispettivamente Empoli, Roma, Lazio e Udinese. Quattro, quattro gol, ventiquattro tiri in porta in totale, quattordici se si considerano solo quelli di azzurri, nerazzurri, bianconeri e rossoneri. Viene da capirli i tifosi che parlano, twittano, commentano solo le decisioni: di altri spunti ce nestati assai pochi. Gli arbitrii veri protagonisti dellaA, soprattutto per mancanza di gioco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Puppo sicuro : “Per un po’ di partite Alcaraz perderà con Sinner. Jannik lo ha devastato” - Una critica alla comunicazione: “Penso che ci sia un interesse generale a non fare arrivare Sinner di più nelle case degli italiani perché si vuole continuare a difendere questo calcio. Ieri l’ha devastato, se Alcaraz non prendeva l’iniziativa era finita, poi Sinner si è incasinato un po’ altrimenti finiva 6-3, 6-3. (Oasport.it)

Marotta lancia l’sos sperando Gravina ascolti : «Si gioca troppo - il numero delle partite deve diminuire» - Rummenigge: «Calendario affollato? Colpa di giocatori e agenti che chiedono stipendi sempre più alti» In una lunga intervista per Kicker, poi ripresa in parte da As, Rummenigge ha detto la sua sulle lamentele dei calciatori per il calendario affollato. E come si generano queste entrate? Beh, con più partite». (Ilnapolista.it)

Infortunio Lobotka - un guaio per Conte : salterà più partite del previsto - le ultime - Infortunio Lobotka, in casa Napoli c’è preoccupazione: si allungano i tempi di recupero rispetto al previsto, le ultime. Gli infortuni di Lobotka ed Olivera tengono banco e lasciano Antonio Conte con dei problemi in più da risolvere. In casa Napoli sono emersi diversi problemi dalla sosta per le nazionali. (Spazionapoli.it)