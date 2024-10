Valsassina in fibrillazione per il referendum: tra Primaluna e Cortenova sarà fusione? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Manca meno di una settimana al fatidico giorno in cui Primaluna e Cortenova potrebbero diventare un unico comune. I cittadini dei due paesi saranno infatti chiamati alle urne per esprimere il proprio 'Sì' o il 'No' alla proposta di fusione tra gli enti.La domanda che domenica 27 ottobre i Leccotoday.it - Valsassina in fibrillazione per il referendum: tra Primaluna e Cortenova sarà fusione? Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Manca meno di una settimana al fatidico giorno in cuipotrebbero diventare un unico comune. I cittadini dei due paesi saranno infatti chiamati alle urne per esprimere il proprio 'Sì' o il 'No' alla proposta ditra gli enti.La domanda che domenica 27 ottobre i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cortenova e Primaluna a nozze. Referendum per unire i Comuni - Per spiegare pro e contro dell’operazione, sono in calendario due ultimi incontri pubblici: lunedì a Cortenova, mercoledì a Primaluna. Sia Sergio Galperti (nella foto), sia Mauro Artisi primi cittadini di Cortenovo a Primaluna, sono sponsor della fusione, non ne hanno mai fatto mistero in campagna elettorale. (Ilgiorno.it)