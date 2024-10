Vaccino anticancro: la prima sperimentazione italiana contro il “tumore del marinaio” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vaccino anti – cancro non è più solo un sogno. Almeno per certi tipi di tumore. La buona notizia – ottima – è che inizia all’Istituto Pascale di Napoli, il primo centro in Italia, l’arruolamento del Vaccino anticancro a mRNA per la cura del carcinoma della pelle a cellule squamose, uno dei tumori della pelle più diffusi e che nel 5 per cento dei casi porta alla mortalità. Iodonna.it - Vaccino anticancro: la prima sperimentazione italiana contro il “tumore del marinaio” Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilanti – cancro non è più solo un sogno. Almeno per certi tipi di tumore. La buona notizia – ottima – è che inizia all’Istituto Pascale di Napoli, il primo centro in Italia, l’arruolamento dela mRNA per la cura del carcinoma della pelle a cellule squamose, uno dei tumori della pelle più diffusi e che nel 5 per cento dei casi porta alla mortalità.

Tumore della pelle - a Siena arruolati i pazienti per il vaccino anticancro a mRna - «Il carcinoma a cellule squamose è il tumore della pelle dei braccianti, dei marinai, dei muratori. Gli studi neoadiuvanti hanno già dimostrato come l'immunoterapia sia un trattamento molto efficace e quindi è il setting di pazienti migliore da selezionare per il vaccino». Un terzo e ultimo gruppo di cento pazienti verrà sottoposto a due cicli di immunoterapia, a cui seguirà la chirurgia e poi ... (Lanazione.it)

Il Pascale di Napoli avvia la sperimentazione di un vaccino anticancro innovativo per il carcinoma cutaneo - La direzione intrapresa dalla medicina oncologica, che sempre più si affida all’immunoterapia e all’uso di approcci innovativi come i vaccini a mRNA, rappresenta un’evoluzione significativa nelle modalità di trattamento dei tumori. La sperimentazione del vaccino anticancro La sperimentazione in corso presso il reparto di Melanoma, Immunoterapia e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale è uno ... (Gaeta.it)