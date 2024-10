Unimore compie 850 anni, tante le iniziative in programma (Di lunedì 21 ottobre 2024) A inaugurare il programma di eventi che vogliono celebrare gli 850 anni dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia sarà, mercoledì 23 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, nella Chiesa di San Carlo a Modena, l’incontro pubblico a partecipazione gratuita “Da Bernardino Ramazzini al presente e al futuro – un Modenatoday.it - Unimore compie 850 anni, tante le iniziative in programma Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A inaugurare ildi eventi che vogliono celebrare gli 850dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia sarà, mercoledì 23 ottobre, dalle 14.00 alle 18.00, nella Chiesa di San Carlo a Modena, l’incontro pubblico a partecipazione gratuita “Da Bernardino Ramazzini al presente e al futuro – un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’università Federico II celebra 800 anni di storia con un nuovo programma internazionale a New York - La presenza di relatori di fama internazionale come Luciano Floridi e Lisa Jackson, che apporteranno il loro contributo attraverso keynote speech, darà un’ulteriore spinta all’incontro. In questo modo, l’Università Federico II si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga e prestigiosa storia, affrontando le sfide del futuro con uno sguardo rivolto all’internazionalizzazione e ... (Gaeta.it)

CATERINA BALIVO : “LA TV È STANTIA - PURE LA CLERICI FA QUEL PROGRAMMA DA 20 ANNI” - Alla domanda se le piacerebbe di più condurre Affari Tuoi o Domenica In, Balivo risponde: “Come chiedermi se preferisco George Clooney o Brad Pitt! Sono entrambi sfide che sento nelle mie corde. Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia, pure la Clerici fa quel programma da 20 anni e la stessa De Filippi è al pomeriggio da 25. (Bubinoblog)

CATERINA BALIVO : “LA TV È STANTIA - PURE LA CLERICI FA QUEL PROGRAMMA DA 20 ANNI” - Ma oggi la mia sfida è La Volta Buona!”. Caterina Balivo apre poi una riflessione sulla tv generalista, cristallizzata su se stessa. . Alla domanda se le piacerebbe di più condurre Affari Tuoi o Domenica In, Balivo risponde: “Come chiedermi se preferisco George Clooney o Brad Pitt! Sono entrambi sfide che sento nelle mie corde. (Bubinoblog)