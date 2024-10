Un cappello pieno di bugie venerdì 25 ottobre alle 2115 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno

Lanazione.it - Un cappello pieno di bugie, venerdì 25 ottobre alle 21,15 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 212024 – Undi2521,15 aldi San, il Gruppo teatrale sangiovannese, con il patrocinio del comune di San, presenta la brillante commedia in tre atti di Antonella Zucchini Il Gruppo teatrale sangiovannese torna in scena con la brillante commedia di Antonella Zucchini dal titolo “Undi”.2521, 15 alè in programma il divertente e coinvolgente spettacolo in vernacolo fiorentino. L'iniziativa, organizzata con il patrocinio del comune di San, è stata presentata questa mattina dal sindaco Valentina Vadi, dall'assessore alla cultura Fabio Franchi e daNannini e Luciano Mori del Gruppo teatrale sangiovannese.