Liberoquotidiano.it - Ue, Nicola Procaccini: "Sentenza non mette in discussione accordo Albani"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "C'è un errore nel titolo e nel significato del dibattito proposto dai Verdi, l'interacitata dai colleghi riguarda altro. Noninl'Italia-a, uninternazionale, ovviamente, non può essere giudicato da un tribunale civile. Quindi la prossima volta, colleghi, raccogliete informazioni più precise o tornate a scuola per qualsiasi altra proposta". Lo ha detto il presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo,, alla plenaria esprimendo il voto contrario dei conservatori alla richiesta dei Verdi di inserire un dibattito sul protocollo Italia-a. "Capisco che ci sia il desiderio di discutere su come affrontare l'immigrazione legale e illegale. Fortunatamente, è già previsto un dibattito per mercoledì mattina dove potremo confrontare i nostri punti di vista per quasi due ore. Lo faremo", ha aggiunto.