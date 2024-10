Trump lavora per un giorno al McDonald’s: “Mi pagano troppo poco”. Ecco perché lo ha fatto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come preannunciato, Donald Trump ha visitato un McDonald’s a Feasterville-Trevose, che fa parte della contea di Bucks in Pennsylvania, un’area elettoralmente in bilico a nord-est di Philadelphia. Il tycoon ha indossato il grembiule della catena di fast food e, dopo che un dipendente gli ha mostrato come immergere i cestini di patatine fritte nell’olio, ha iniziato il suo turno e ha aiutato a riempire alcuni sacchetti da asporto. “Ci vuole una grande competenza, in realtà, per farlo bene e velocemente”, ha detto con un sorriso. “Non dimenticherò mai questa esperienza”, ha aggiunto prima di improvvisare una conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso lo sportello drive-thru. La messinscena è servita a Trump per affermare che la sfidante alle presidenziali, Kamala Harris, non ha mai lavorato in un fast food, come ha dichiarato in passato. Ilfattoquotidiano.it - Trump lavora per un giorno al McDonald’s: “Mi pagano troppo poco”. Ecco perché lo ha fatto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Come preannunciato, Donaldha visitato una Feasterville-Trevose, che fa parte della contea di Bucks in Pennsylvania, un’area elettoralmente in bilico a nord-est di Philadelphia. Il tycoon ha indossato il grembiule della catena di fast food e, dopo che un dipendente gli ha mostrato come immergere i cestini di patatine fritte nell’olio, ha iniziato il suo turno e ha aiutato a riempire alcuni sacchetti da asporto. “Ci vuole una grande competenza, in realtà, per farlo bene e velocemente”, ha detto con un sorriso. “Non dimenticherò mai questa esperienza”, ha aggiunto prima di improvvisare una conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso lo sportello drive-thru. La messinscena è servita aper affermare che la sfidante alle presidenziali, Kamala Harris, non ha maito in un fast food, come ha dichiarato in passato.

