Trump lavora al McDonald's e prende in giro la Harris: "Ho fatto più di lei!" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il candidato repubblicano alla Casa Bianca per un giorno ha vestito i panni di un dipendente del McDonald per stuzzicare la Harris La campagna elettorale di Donald Trump fa tappa in Pennsylvania, uno degli stati più importanti in vista delle elezioni presidenziali che avverranno il prossimo 5 novembre negli Stati Uniti d'America. L'approccio del tycoon è stato di vicinanza alle frange meno abbienti della popolazione e in perfetto stile Trump. Il candidato della Casa Bianca, infatti, si è mostrato al pubblico indossando un grembiule del McDonald's e sporgendosi dalla finestra di un McDrive. Non è fallito, inoltre, il tentativo di screditare la propria avversaria, Kamala Harris. Quest'ultima in una sua intervista ha dichiarato di non aver mai lavorato in un fast food durante la sua gioventù. Trump lavora per un giorno al McDonald (Screenshot X) – Cityrumors.

