Traffico Roma del 21-10-2024 ore 19:00 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all’ascolto lunghe code sono segnalati al momento a causa di un incidente ma anche per il Traffico intenso sulla tangenziale Tra la Tiburtina viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico ma ci sono code anche in direzione di San Giovanni sull’olimpica tra il corso di Francia e viale della Moschea per lavori e Traffico Dopo un incidente abbiamo ancora crude sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Malafede sul Raccordo Anulare code a tratti tra Laurentina e La Romanina mentre sulla carreggiata interna si rallenta gli atleti si sta in coda e tra Flaminia e Salaria e poi tra la Nomentana e La Rustica in centro nella zona del Quirinale per un evento istituzionale oggi è divieto di sosta e possibili chiusure al Traffico ed infine la via Ostiense questa notte per lavori sarà chiusa dalle 22 alle 6 del mattino tra via ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 19:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto lunghe code sono segnalati al momento a causa di un incidente ma anche per ilintenso sulla tangenziale Tra la Tiburtina viale della Moschea in direzione Stadio Olimpico ma ci sono code anche in direzione di San Giovanni sull’olimpica tra il corso di Francia e viale della Moschea per lavori eDopo un incidente abbiamo ancora crude sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo anulare e via di Malafede sul Raccordo Anulare code a tratti tra Laurentina e Lanina mentre sulla carreggiata interna si rallenta gli atleti si sta in coda e tra Flaminia e Salaria e poi tra la Nomentana e La Rustica in centro nella zona del Quirinale per un evento istituzionale oggi è divieto di sosta e possibili chiusure aled infine la via Ostiense questa notte per lavori sarà chiusa dalle 22 alle 6 del mattino tra via ...

