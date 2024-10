Traffico Roma del 21-10-2024 ore 13:30 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori in via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni rallentamenti e code in caso di Traffico intenso a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre transito su carreggiata ridotta di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia attivo dalle 21 alle 6 del mattino anche un divieto di transito tra via Abate ugone e via Vitellia lavori notturni anche in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina il termine di queste chiusure notturne è fissato per il prossimo 24 novembre trasporto pubblico prosegui la vuoi di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete dei tram fino al 3 novembre tutte le linee sono sostituite da ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-10-2024 ore 13:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori in via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto nelle due direzioni rallentamenti e code in caso diintenso a Monteverde Fino al prossimo 28 ottobre transito su carreggiata ridotta di Donna Olimpia tra via Giovanni Filippo Ingrassia e via Vitellia attivo dalle 21 alle 6 del mattino anche un divieto di transito tra via Abate ugone e via Vitellia lavori notturni anche in via Ostiense chiusa dalle 22 di questa sera tra via delle Sette Chiese e il sottopasso di viale Guglielmo Marconi fino alle 6 di domani mattina il termine di queste chiusure notturne è fissato per il prossimo 24 novembre trasporto pubblico prosegui la vuoi di rinnovo dei Binari in alcuni punti della rete dei tram fino al 3 novembre tutte le linee sono sostituite da ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 12 : 30 - luceverde. it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma. Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione rallentamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra l’appia e La Romanina coda su via del Foro Italico per lavori tra via Salaria a via della è ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 11 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro ... (Romadailynews.it)

Traffico Roma del 21-10-2024 ore 10 : 30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Fonte Laurentina da oggi il nuovo capolinea in via Rita Brunetti per le linee 071 0730704 731 scolastica e 788 l’anno vi permette uno scambio più agevole con il filobus 74 e la metro B Laurentina a Torrevecchia per lavori di scavo in via Simone Mosca la strada è chiusa tra via di Torrevecchia & via Pietro ... (Romadailynews.it)