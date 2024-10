Terzotemponapoli.com - Tifosi del Mainz contro Klopp

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024)del“Sei impazzito?”. Cos’è successo Alla Mewa Arena di, durante la partitail Lipsia nell’ultima giornata di Bundesliga idi casa hanno esposto uno striscioneJurgen, criticando il loro ex allenatore per essere entrato nel gruppo Red Bull: “Hai dimenticato cosa ti abbiamo fatto diventare? – si legge – Sei impazzito?“. Per lanciare la frecciata al tecnico tedesco ihanno fatto un gioco di parole usando il termine “bet”, che in tedesco vuol dire “pazzo”. “Mi piacciono le persone finché non mi deludono“. – L’ex allenatore del Liverpool è stato annunciato recentemente come nuovo Global Head of Soccer del gruppo Red Bull, i suoi exdelnon hanno gradito il fatto che il tedesco sia andato a lavorare anche con il Lipsia e non hanno fatto nulla per nasconderlo.