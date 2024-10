StellantisUrso | nata in Italiaci resti

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 13.55 "Finalmente, èunità in Parlamento sulle condizioni che vanno poste a Stellantis", un'unità "sancita anche dallo sciopero sindacale". Così a Assolombarda il ministro Imprese e Made in Italy, Urso. "Questa unità tra sindacato, forza politica e filiera dell'auto va mantenuta su un bene prezioso per il Paese, per confrontarsi con questa multinazionale e farle capire che l'auto èin Italia e in Italia deve restare.Ci siamo, vogliamo ci siano anche loro",piano industriale parta da investimenti qui.