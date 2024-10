Sport invernali: azzurri del bob a Lillehammer dopo Oberhof, slittino a Altenberg (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci si avvicina a grandi passi verso l’inizio della stagione degli Sport invernali e gli azzurri proseguono la preparazione. Per gli atleti del bob, è previsto al termine dello stage di allenamento di Oberhof che si completerà il 23 ottobre, una trasferta a Lillehammer con un raduno che coinvolgerà nel complesso 18 atleti tra il 23 ottobre ed il 4 novembre prossimi. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha predisposto la convocazione di Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, Fabio Batti, Matteo Storti, Alex Pagnini, Nicholas Artuso, Jose Delmas Obou, Giada Andreutti, Tania Vicenzino, Noemi Cavaller, Anna Costella e Giulia Chenet. Ventuno atleti della squadra di slittino sono invece attesi da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre ad Altenberg, in Germania. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci si avvicina a grandi passi verso l’inizio della stagione deglie gliproseguono la preparazione. Per gli atleti del bob, è previsto al termine dello stage di allenamento diche si completerà il 23 ottobre, una trasferta acon un raduno che coinvolgerà nel complesso 18 atleti tra il 23 ottobre ed il 4 novembre prossimi. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha predisposto la convocazione di Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, Fabio Batti, Matteo Storti, Alex Pagnini, Nicholas Artuso, Jose Delmas Obou, Giada Andreutti, Tania Vicenzino, Noemi Cavaller, Anna Costella e Giulia Chenet. Ventuno atleti della squadra disono invece attesi da mercoledì 23 a domenica 27 ottobre ad, in Germania.

