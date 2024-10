Simone Farinelli morto travolto dalla piena, il sindaco di Niardo: “Una perdita che lascia un profondo vuoto” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Simone Farinelli è stato trovato senza vita il 20 ottobre nel Bolognese. L'auto sulla quale viaggiava era stata travolta dalla piena. Il 20enne viveva in Emilia, ma era nato nel Bresciano e aveva trascorso gran parte dell'infanzia a Niardo. Fanpage.it - Simone Farinelli morto travolto dalla piena, il sindaco di Niardo: “Una perdita che lascia un profondo vuoto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è stato trovato senza vita il 20 ottobre nel Bolognese. L'auto sulla quale viaggiava era stata travolta. Il 20enne viveva in Emilia, ma era nato nel Bresciano e aveva trascorso gran parte dell'infanzia a

Simone Farinelli - chi era il ragazzo travolto dalla piena nel bolognese - Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato domenica mattina, con il supporto di un elicottero, dai Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto a Pianoro, in provincia di Bologna, nella serata del 19 ottobre. Nato in Valcamonica, si era trasferito ad Ozzano Emilia, paese non molto distante dal luogo dove è avvenuto l’incidente. (Ilfattoquotidiano.it)

Simone Farinelli è il 20enne morto nella piena del fiume a Pianoro - il fratello : “Tutto in pochi secondi” - Nato a nel Bresciano ma residente a Ozzano Emilia, Simone Farinelli è rimasto incastrato nella Toyota Yaris guidata dal fratello e trascinata via dalla forza dell'acqua del torrente Zena. Io mi sono lanciato dall’auto" ha raccontato il fratello. Continua a leggere . "Tutto è successo nell’arco di pochi secondi. (Fanpage.it)

Simone Farinelli morto a Pianoro - la sua auto travolta dalla piena del fiume Zena : salvo per miracolo il fratello - Era residente ad Ozzano Emilia, nel Bolognese, Simone Farinelli, il 20enne che è morto dopo essere stato travolto da un'ondata di piena del fiume Zena a Botteghino di Zocca. Con il... (Ilmessaggero.it)