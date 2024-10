Sicurezza sul territorio, intensificati i controlli tra San Giorgio del Sannio e Pietrelcina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante l’ultimo weekend, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha potenziato le operazioni di controllo del territorio, mirate a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano, con particolare attenzione ai reati predatori. Le attività si sono concentrate principalmente nelle aree di San Giorgio del Sannio e Pietrelcina, dove le pattuglie dell’Arma, in servizio sia in uniforme che in abiti civili, hanno monitorato attentamente le zone centrali, periferiche e quelle frequentate dalla movida notturna. L’operazione, condotta in particolare dal Comando Compagnia di Benevento, ha visto un incremento della presenza dei Carabinieri sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore Sicurezza soprattutto per anziani e fasce più vulnerabili della popolazione. Anteprima24.it - Sicurezza sul territorio, intensificati i controlli tra San Giorgio del Sannio e Pietrelcina Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante l’ultimo weekend, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha potenziato le operazioni di controllo del, mirate a prevenire fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano, con particolare attenzione ai reati predatori. Le attività si sono concentrate principalmente nelle aree di Sandel, dove le pattuglie dell’Arma, in servizio sia in uniforme che in abiti civili, hanno monitorato attentamente le zone centrali, periferiche e quelle frequentate dalla movida notturna. L’operazione, condotta in particolare dal Comando Compagnia di Benevento, ha visto un incremento della presenza dei Carabinieri sul, con l’obiettivo di garantire maggioresoprattutto per anziani e fasce più vulnerabili della popolazione.

