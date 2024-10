Thesocialpost.it - Si stacca pezzo d’intonaco a scuola e colpisce un bambino: aula evacuata

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa mattina, un incidente ha colpito l'istituto comprensivo Lombardo-Radice di Siracusa, situato in via Archia. Undi intonaco si èto dal soffitto di una delle aule, proprio mentre gli alunni erano presenti. Unè stato colpito alla spalla, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. Al momento, non ci sono notizie di altri feriti che abbiano necessitato di cure mediche presso l'ospedale Umberto I, situato nelle vicinanze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e il personale del 118 per garantire la messa in sicurezza dell', che è stata prontamente. Gli accertamenti in corso dovranno chiarire le cause del cedimento.