Sì del Consiglio dei ministri al decreto legge sui migranti: 19 Paesi sicuri nella nuova lista (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove norme riguardanti l’espulsione dei migranti verso i cosiddetti "Paesi sicuri". L'obiettivo è superare l'opposizione della magistratura e gli obblighi imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. In pochi minuti, il Consiglio ha dato il via libera a un decreto legge che specifica quali sono i Paesi verso cui effettuare i rimpatri immediati: una formula «primaria» e più forte dal punto di vista legislativo rispetto al semplice decreto del ministero degli esteri in vigore fino a oggi. Il nuovo provvedimento conferma in gran parte l'elenco dei Paesi considerati sicuri dal governo italiano, cercando di di «blindare» con una legge di maggiore forza la possibilità di espulsione immediata per chi proviene da uno dei Paesi della lista. Il numero dei Paesi è ridotto da 22 a 19, con l’esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria. Panorama.it - Sì del Consiglio dei ministri al decreto legge sui migranti: 19 Paesi sicuri nella nuova lista Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildeiha approvato le nuove norme riguardanti l’espulsione deiverso i cosiddetti "". L'obiettivo è superare l'opposizione della magistratura e gli obblighi imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. In pochi minuti, ilha dato il via libera a unche specifica quali sono iverso cui effettuare i rimpatri immediati: una formula «primaria» e più forte dal punto di vista legislativo rispetto al semplicedel ministero degli esteri in vigore fino a oggi. Il nuovo provvedimento conferma in gran parte l'elenco deiconsideratidal governo italiano, cercando di di «blindare» con unadi maggiore forza la possibilità di espulsione immediata per chi proviene da uno deidella. Il numero deiè ridotto da 22 a 19, con l’esclusione di Camerun, Colombia e Nigeria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti Albania - il Consiglio dei ministri approva il dl Paesi sicuri : tutte le novità - “Massimo rispetto da parte del governo per i giudici, ma vi sono delle competenze istituzionali”. . Il dl recepisce “le indicazioni della recente sentenza della Corte di giustizia Ue”, come hanno spiegato Alfredo Mantovano, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi in conferenza stampa. comLa misura prevede un elenco di diciannove Stati (inizialmente erano ventidue) e diventa norma primaria. (Notizie.com)

Scontro governo-magistrati. Consiglio ministri per decreto migranti - . Il governo lavora a un decreto legge che sani la situazione venutasi a creare con la decisione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei migranti nel centro allestito in Albania. Consiglio ministri per decreto migranti first appeared on TG2000. Servizio di Augusto Cantelmi The post Scontro governo-magistrati. (Tv2000.it)

Migranti - il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto legge - Particolare attenzione è stata rivolta all’indicazione dei Paesi sicuri, quelli verso cui effettuare i rimpatri immediati: ridefinendola una norma primaria, quindi più “forte” rispetto al decreto del ministero degli Esteri in vigore fino a oggi, in cui questo aveva una valenza secondaria. Lo avevano annunciato, con l’ufficialità arrivata nel tardo pomeriggio del 21 ottobre. (Lettera43.it)