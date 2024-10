Lettera43.it - Sette israeliani arrestati ad Haifa con l’accusa di spionaggio per l’Iran

(Di lunedì 21 ottobre 2024)sono staticondiper. Secondohanno svolto centinaia di missioni per Teheran e sono tutti ebrei residenti ad. Tra di loro anche un soldato accusato di diserzione e due minorenni. I nomi dei sospettati maggiorenni diffusi dalla procura sono Azis Nisanov, Alexander Sadykov, Vyacheslav Gushchin, Yevgeny Yoffe e Yigal Nissan. Sono accusati di aver fotografato e raccolto informazioni su basi e strutture dell’Idf, tra cui il quartier generale della difesa di Kirya a Tel Aviv e le basi aeree di Nevatim e Ramat David, così come i siti della batteria Iron Dome. La base di Nevatim è stata presa di mira in entrambi gli attacchi missilistici iraniani quest’anno, e Ramat David è stata presa di mira da Hezbollah.