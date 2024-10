Sequestrato per 30 ore e picchiato a Napoli, 4 arresti (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Sono accusati di aver Sequestrato una persona a scopo estorsivo, nel pomeriggio dello scorso 5 ottobre, i quattro destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, eseguita nei giorni scorsi e di cui si ha notizia solo oggi. Il sequestro è terminato dopo circa 30 ore, la sera di domenica 6 ottobre, con l'intervento della polizia, che ha appreso da alcuni familiari della vittima quanto avvenuto nella zona delle "Case Nuove", a ridosso di piazza Mercato, nel centro storico della città, dopo una compravendita di cellulari con un cittadino straniero che non era andata a buon fine. Agi.it - Sequestrato per 30 ore e picchiato a Napoli, 4 arresti Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) AGI - Sono accusati di averuna persona a scopo estorsivo, nel pomeriggio dello scorso 5 ottobre, i quattro destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, eseguita nei giorni scorsi e di cui si ha notizia solo oggi. Il sequestro è terminato dopo circa 30 ore, la sera di domenica 6 ottobre, con l'intervento della polizia, che ha appreso da alcuni familiari della vittima quanto avvenuto nella zona delle "Case Nuove", a ridosso di piazza Mercato, nel centro storico della città, dopo una compravendita di cellulari con un cittadino straniero che non era andata a buon fine.

