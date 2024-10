Senzatetto entra in un supermercato di notte e ruba due prosciutti da 900 euro: arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tentativo di furto è avvenuto, in provincia di Como, intorno alle 6.30 del mattino di domenica 20 ottobre. Il 34enne aveva sottratto della merce dal supermercato tra cui due pezzi di prosciutto crudo intero dal valore di 900 euro. Fanpage.it - Senzatetto entra in un supermercato di notte e ruba due prosciutti da 900 euro: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il tentativo di furto è avvenuto, in provincia di Como, intorno alle 6.30 del mattino di domenica 20 ottobre. Il 34enne aveva sottratto della merce daltra cui due pezzi di prosciutto crudo intero dal valore di 900

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Senzatetto entra in un supermercato di notte e ruba due prosciutti da 900 euro: arrestato - L'indagato, dopo l'irruzione degli agenti, ha tentato la fuga senza troppa convinzione, venendo bloccato in pochi istanti senza l'aiuto di ulteriori pattuglie. Le forze dell'ordine hanno riferito che ... (fanpage.it)

Anastasia Ronchi scomparsa a 16 anni da Viareggio e ritrovata in Francia da "Chi l’ha Visto?": come sta e chi era con lei - Anastasia Ronchi, la 16enne scomparsa da Viareggio all'inizio di settembre, è stata ritrovata in Francia dagli inviati di "Chi l'ha visto?". La giovane è ... (leggo.it)

Scomparsa di Anastasia Ronchi: il dramma di una famiglia allo stremo - La scomparsa di Anastasia Ronchi, 16 anni, da Viareggio ha allarmato la comunità. Dopo un avvistamento a Parigi con un uomo adulto, i genitori lanciano appelli disperati per il suo ritorno. (ecodelcinema.com)