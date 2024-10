Uominiedonnenews.it - Sempre Al Tuo Fianco, Ultima Puntata: Marina In Pericolo Di Vita!

(Di lunedì 21 ottobre 2024)al tuorischia laproprio a causa del vulcano Stromboli. Sara fa di tutto per salvarla, mentre Victor paga per le sue colpe!al tuoprosegue e, nel corso dell’ultimo appuntamento, molte vicende che hanno lasciato con il fiato sospeso i telespettatori finiranno per concludersi. Tra queste, quella di Sara e Renato, ma al centro dell’attenzione ci sarà soprattuttoche rischierà laed impegnerà Sara in un inaspettato salvataggio. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.al tuo: dove eravamo rimasti? Sara scopre qual è il segreto di Renato. Capisce in parte il suo comportamento ma va su tutte le furie, perché ritiene che lui le avrebbe dovuto dare libertà di scelta sul da farsi.