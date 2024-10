Sci alpino, l’Italia cerca novità nel gigante femminile. Giorgia Collomb possibile nome nuovo? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà come sempre Soelden ad aprire la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino. C’è grande attesa in casa Italia soprattutto per il gigante femminile, specialità dove la squadra azzurra può contare su due straordinarie campionesse come Federica Brignone e Marta Bassino, che proveranno a lottare per la sfera di cristallo. Un formazione quella italiana, però, che spera di non affidarsi totalmente alle sue due stelle, sperando in qualche nome nuovo che possa cominciare a far pensare positivamente per il futuro. Dietro a Brignone e Bassino non sembra per il momento esserci un vero ricambio. Ci sono sicuramente delle buonissime atlete come Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino, che hanno ottenuto qualche ottimo risultato in Coppa del Mondo, ma che non sono mai riuscite a trovare continuità nella loro carriera. Oasport.it - Sci alpino, l’Italia cerca novità nel gigante femminile. Giorgia Collomb possibile nome nuovo? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà come sempre Soelden ad aprire la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci. C’è grande attesa in casa Italia soprattutto per il, specialità dove la squadra azzurra può contare su due straordinarie campionesse come Federica Brignone e Marta Bassino, che proveranno a lottare per la sfera di cristallo. Un formazione quella italiana, però, che spera di non affidarsi totalmente alle sue due stelle, sperando in qualcheche possa cominciare a far pensare positivamente per il futuro. Dietro a Brignone e Bassino non sembra per il momento esserci un vero ricambio. Ci sono sicuramente delle buonissime atlete come Roberta Melesi, Asja Zenere ed Elisa Platino, che hanno ottenuto qualche ottimo risultato in Coppa del Mondo, ma che non sono mai riuscite a trovare continuità nella loro carriera.

