Lanazione.it - Sansepolcro, modifiche alla viabilità in via Volta per lavori di rigenerazione urbana

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2023 – A partire dalle 8:30 del 23 ottobre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio di Via A., lungo il tratto prospiciente le mura cittadine. Il provvedimento è stato adottato per consentire l'avvio deinell'ambito della progettazione per la, finanziati dal PNRR. Iinteresseranno l'area adiacente al cantiere e proseguiranno finoloro conclusione. L'ordinanza, emessa dPolizia Municipale di, ha l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento delle attività di cantiere e, al contempo, tutelare la sicurezza pubblica. Sarà predisposta segnaletica verticale temporanea per delimitare l'area soggetta a restrizioni, che sarà circoscritta per renderla inaccessibile a veicoli e pedoni.